Život zavedie profesionálnych športovcov a športovkyne po aktívnej kariéry naozaj rôznymi smermi. Osud americkej tenistky Andrey Jaegerovej je však predsa len výraznejší a nevšednejší ako väčšina ostatných.

V štrnástich rokoch začala hrať tenis profesionálne, už v šestnástich bola druhá na svete a v osemnástke hrala vo finále Roland Garros a Wimbledonu. Tenis jej však neprinášal toľko radosti, priznala, že veľké tituly stratila kvôli tomu, že nechcela vidieť trpieť súperky. Pamätná je príhoda, ako Jaegerová zdolala veteránku Wendy Turnbullovú a po zápase ju videla plakať a utápať žiaľ vo víne. „Keď som videla, čo spôsobil môj talent, bola som v šoku,“ hovorila Američanka. Ďalšie zápasy proti Turnbullovej schválne prehrala a naplno nehrala ani ďalšie zápasy.

Stačilo, aby videla, čo víťazstvo znamená pre jej súperku a keď sa tá k Jaegerovej správala pekne, Američanka ju nechala vyhrať. Naschvál prihrávala súperkám na víťazné údery, keď im to nešlo, kazila podania či posielala loptičku do autu.

Na okruhoch zažila aj množstvo nepríjemných momentov. „Zažila som najmenej tridsať prípadov sexuálnych útokov zo strany nehrajúceho člena tímu. Väčšinou sa to odohrávalo v šatni, takže som sa snažila vyhýbať tomu, aby som tam bola sama. Prezliekala somsa teda na toaletách. Raz ma niekto spoznal na US Open a spýtal sa ma, čo tam robím. Povedala som, že v šatni prasklo potrubie,“ hovorí Jaegerová o drsných spomienkach. A to nebolo všetko. To, ako vletela medzi dospelé profesionálky mladá Američanka, nebolo každému po chuti.

„Boli situácie, keď som si išla zobrať raketu a mala som prerezané struny. Alebo som si išla obuť topánky a niekto mi v nich nechal žiletky,“ odkryla šokujúce chvíle Jaegerová, ktorá sa stala aj terčom nemiestnych vtipov ostatných hráčok na jej vzhľad a najmä prsia. „Neustále som si hovorila: kto tu je vlastne dieťa? Ja alebo oni? Bolo to hnusné, nechutné.“

Jej kariéra trvala len päť rokov, Jaegerová nevyužila obrovský talent na to, aby sa stala jednou z najlepších tenistiek sveta. „Vedela som, že Boh má pre mňa pripravenú inú úlohu. Keď som ukončila kariéru, moje okolie bolo zdrvené, no ja som bola nadšená,“ spomínala bývalá tenistka.

Za krátku kariéru si zarobila tenisom takmer 1,4 milióna dolárov, no šťastnou ju neurobili. Ako 19-ročná predala svoj Mercedes-Benz, peniaze rozdala chorým deťom. „Kúpila som za to hračky pre deti v nemocnici. Rodičia z toho boli v šoku, pol roka si mysleli, že srandujem. Všetko som dala na charitu. Mala som dosť peňazí, aby som v živote už nemusela pracovať,“ hovorila Jaegerová.

Úloha mníšky ju napĺňa už desaťročia. Jej rodičia ju pritom k náboženstvu nijako neviedli. „Nechodili do kostola, nemali sme doma ani Bibliu. Z nejakého dôvodu som však mala pocit, že mám dar viery. Keď som bola dieťa, vždy som sa modlila, hoci ma k tomu nikto neviedol. Vždy som sa cítila povolaná pomáhať ľuďom v núdzi. Asi preto bol pre mňa taký problém bojovať so súperkami v tenise. V individuálnom športe musíte byť tak trochu sebecký, aby ste boli úspešný.“