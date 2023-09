Odhalil to, čo je pre mnohých tabu! Španielsky populárny spevák Enrique Iglesias (43) je už takmer dvadsať rokov vo vzťahu s bývalou ruskou špičkovou tenistkou Annou Kurnikovovou (37). Naposledy sa lámač ženských sŕdc nechal počuť, aké to je v posteli so svojou partnerkou.

Vo svete svetového šoubiznisu je pár Iglesias - Kurnikovová ojedinelým zjavom. Sú totiž spolu od roku roku 2001 a stále ich to k sebe ťahá. Vlani v decembri sa im narodili dvojičky, Nicolas a Lucy. Práve táto udalosť ich ešte viac zblížila, čo priznal aj samotný spevák. "Čo sa u mňa zmenilo, keď som sa stal otcom? Asi to, že teraz skôr premýšľam čo a ako spravím. Som proste zodpovednejší," vyjadril sa Iglesias.

Je paradoxom, že Španiel ešte pred blonďavú krásku nikdy nepokľakol a nepožiadal ju o ruku. "Keď ste s niekým tak dlho ako my, máte pocit že ste v manželstve. No, lenže my nie sme... Ale možno v budúcnosti budeme," tajomne podotkol Enrigue.

To, že tento spevák je idolom miliónov žien po celom svete, netreba pochybovať. On však má oči len pre Annu a teraz celému svetu vykričal, ako to majú v posteli. "Sex je po narodení detí ďaleko lepší ako býval predtým! Robíme to hocikedy, aj na raňajky!" šokuje Iglesias.