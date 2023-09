Kanton - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Kantone. V 2. kole v pozícii lucky loserky zdolala domácu Číňanku Jüe Jüan po vyše triapolhodinovej trojsetovej bitke 7:6 (5), 5:7, 6:4.

Hrunčáková zahrala celkovo 78 winnerov. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti ďalšej čínskej hráčke Si-jü Wang. "Bol to veľmi náročný zápas, pravý maratón. Cítim úľavu, že sa mi podarilo zvíťaziť a postúpiť medzi najlepšiu osmičku. Do uplynulých dvoch zápasov som dala naozaj všetko. Diváci boli dnes skôr na strane domácej Jüe Jüan, no som rada, že hŕstka z nich zostala na tribúnach až do neskorých večerných hodín a podporovala nás," uviedla Hrunčáková v pozápasovom interview.

dvojhra - 2. kolo:

Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) - Jüe Jüan (Čína) 7:6 (5), 5:7, 6:4