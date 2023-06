Holý hrudník a… MEGAPREMENA ruskej tenisovej sirény Šarapovovej: Maria, si to vôbec ty?

Pamätáte si na Mariu Šarapovovú z čias aktívnej tenisovej kariéry? Tak to rovno hoďte za hlavu, pretože sexi Ruska sa zmenila na nepoznanie.

Bývalá ruská tenistka pred pár dňami nechýbala na Veľkej cene Monaka F1, kde bola stredobodom pozornosti, keďže odovzdávala cenu víťazovi pretekov Maxovi Verstappenovi. „Najsexi tenistka sveta Šarapovová sa pridala do klubu bez podprseniek,“ komentoval Šarapovovú, ktorú na kurtoch prezývali "ruská siréna" kvôli hlučnému prejavu, bulvárny denník The Sun. Extenistka totiž celému Monaku predviedla odhalený hrudník a nielen to.

Viaceré médiá si všimli, že Šarapovová prešla mimoriadnou zmenou imidžu, anglický Daily Star ju dokonca nazval nerozpoznateľnou. Hoci tí, ktorí si pamätajú mladšiu verziu sexi Rusky, by ju na ulici možno nespoznali, isté je, že Maria nie je o nič menej sexi ako s jej bývalým imidžom.