Kto by to o nej povedal. I keď už nejaký rok nedrží raketu v ruke, tak stále vyvoláva okolo seba ošiaľ. Jedna z najúspešnejších slovenských tenistiek Daniela Hantuchová oslavuje v nedeľu 23. apríla 40 rokov.

Hantuchová to najvyššie dotiahla až na päťku svetového poradia rebríčka WTA. Bolo to na začiatku roka 2003 ešte pred jej dvadsiatkou. Vyhrala dokopy sedem turnajov WTA a medzi nimi aj dvakrát turnaj v Indian Wells, ktorý je považovaný za 5. grand slam. Mimochodom, na grandslamoch sa dostala do semifinále Australian Open a do štvrťfinále Wimbledonu aj US Open. Z každého grand slamu má titul v zmiešanej štvorhre. Je aj víťazkou Fed Cupu so Slovenskom v roku 2002.

Rodáčka z Popradu si svoje súkromie stráži. Málo sa vie o jej bývalých partneroch. Dlhé roky žila v Monaku a na Slovensku sa ukazovala len sporadicky, alebo ak ju prinútili reprezentačné povinnosti. Po konci kariéry v júli 2017 zostala pri tenise a stala sa renomovanou tenisovou expertkou a komentátorkou pre zahraničnú televíziu. Najväčšie turnaje obieha dodnes. Hantuchová sa preslávila aj tým, že patrila medzi najkrajšie tenistky na kurte. Neodmietla ani ponuku nafotiť sa nahá pre športový magazín Sports Illustrated.