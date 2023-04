Ten záber vyvolal ošiaľ. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (33) pred pár dňami z výletu v Prahe zverejnila záber s dvomi odsávačkami priloženými na prsiach. V minulosti Dominika Cibulková ponúkla ešte pikantnejšie zábery.

„Vznikla úplne prirodzene. Patrím k tým ženám, ktoré majú dostatok materského mlieka a Ninku pravidelne kojím každé tri hodiny. Aj napriek dojčeniu si však musím odsávať mlieko, aby mi nepraskli prsia. Keďže sme boli s kamošmi na večeri a Ninka ostala na hoteli, keď nastal ten čas, musela som si odsať mlieko. Je to jedna z vecí, ktorú robím spontánne a nerobím si rozpaky z toho, kde práve som. Baby to brali normálne, podporili ma v tom, že je to teraz súčasť môjho života a vôbec sa s tým nemám párať,“ vysvetlila pre Šport24.sk dvojnásobná mamička. Aj keď sa písalo o jej najodvážnejšom zábere života, tak tie prišli v minulosti, keď neváhala zo seba zhodiť všetko oblečenie.