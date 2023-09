Preslávila sa, keď ju upodozrievali, že hrá bez nohavičiek. Talianka Camila Giorgi zatiaľ veľkú dieru do sveta tenisu neurobila, ale keď sa na prvý pohľad hanblivka nahodí, tak je z nej provokujúca šelma.

Ak by sa titul na turnajoch udeľoval pre najkratšiu sukničku, Giorgi by sa trofejami mohla obhadzovať. Bohužiaľ, nedeje sa tak a Talianka sa musí o ne pobiť na kurte. Zatiaľ má 31-ročná pravačka na konte 4 z okruhu WTA. V poslednej dobe sa stala známou aj pre svoje výrazné vystupovanie, keď sa čo najviac snaží ukázať svoje ženské zbrane. Hlavne na sociálnych sieťach. Snaži sa vlastným telom promovať svoju značku spodnej bielizne a fanúšikovia zostávajú v šoku z toho, aká je odvážna. Pred pár mesiacmi pošteklila ich zmysly, keď si len tak vyrazila k bazénu. Na Wimbledone totiž vypadla hneď v prvom kole a tak má dosť času aj na takéto provokujúce ničnerobenie. A neúspech z US Open, keď taktiež skončila v 1. kole na rakete Pegulovej, rovnako zahnala odviazaním sa pre fanúšikov. V nehorázne krátkej sukničke provokovala na párty pred turnajom v mexickej Guadalajare.