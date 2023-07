Mala byť tajnou milenkou Donalda Trumpa, monackého princa Alberta či dokonca speváka Rickyho Martina, ktorý sa netají svojou homosexualitou. Dnes už 53-ročná tenistka Gabriela Sabatiniová nemala šťastie na mužov. Najnovšie to skúša s o 20 rokov mladším tenistom Juanom Martínom Del Potrom.

Nabalila si zajačika? Del Potro má síce už 34 rokov, ale keď Sabatiniová vyhral US Open, tak mal len dva. V tom čase patrila medzi najšarmantnejšie tenistky, ale svoje súkromie a vzťahy si prísne strážila. Pletky mala mať s vplyvnými mužmi ako Donald Trump či princ Albert z Monaka. Žiaden ju však nedotlačil pred oltár. Pred štvrťrokom zverejnila bývalá tenistka záber z tenisového kurtu s Del Potrom. Nič zvláštne. Stále sa totiž udržuje vo forme, hráva veteránske turnaje. Málokto tušil, že by mohla preskočiť iskra. Poslednú spoločnú fotku zverejnil Del Potro a dvojica na nej sedí pri romantickej večeri. „Najlepšia na svete. Milujem ťa,“ napísal k nej tenista a Gabriela mu odpísala to isté. Nikto si však nedovolí tvrdiť, že vznikol nový tenisový pár snov.