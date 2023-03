Chce viac podporovať dcéru. Bývalý skvelý tenista Dominik hrbatý sa preto zbavuje svojej luxusnej vily v Bratislave a bude pendlovať medzi Slovenskom a USA, kde jeho dcéra už študuje a venuje sa golfu.

„Áno, predávam dom, je to pravda. Uvidíme, ako to pôjde, neponáhľam sa s tým,“ povedal Hrbatý pre denník Nový čas. Dôvodom má byť fakt, že jeho 12-ročná dcéra Ella začala študovať v USA a venovať sa golfu, kde chce rodina teraz tráviť viac času. Preto Dominikovi dáva zmysel predať dom, ktorého cena sa s priľahlými pozemkami môže vyšplhať aj do výšky 20 miliónov eur. Pod zastavanou plochou 534 metrov štvorcových je pozemok o rozlohe 4500 m2 a patrí mu aj ďalší pozemok v lokalite s rozlohou 3900m2. Pýchou celého honosného sídla je hlavne záhrada, ktorá nemá v Bratislave páru. „Mojej záhrade venujem všetok voľný čas, keď som doma. Som v nej doslova zahrabaný. Môjmu záhradníkovi, pánovi Ružovi sa snažím čo najviac pomáhať. Zároveň je to také moje hobby, nikde inde nechodím,“ prezradil v minulosti Dominik Hrbatý exkluzívne pre náš portál.Má ta približne 1800 rastlín. Dva kamióny rastlín som sem dotiahol z Holandska.