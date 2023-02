Keď v roku 2017 vyhrala French Open, predpovedali jej veľkú kariéru. Dnes Jelena Ostapenková síce nezaostáva za predpokladmi, ale jej vzhľad čelí posmeškom a veľkej kritike.

Bývalá svetová päťka Ostapenková v poslednej dobe púta pozornosť svojim vzhľadom. Fanúšikovia jej vyčítajú a smejú sa z niekoľkých kilogramov navyše, ktoré na nej je poriadne vidieť. „Jediné na čom mi záleží, aby som sa bavila. Väčšinou je mi jedno, čo hovoria ostatní. Ľudia vždy niečo vravia, či už zlé alebo dobré.. Problém v skutočnosti je ten, že ak o vás nehovoria, znamená to, že ste nezaujímavý,“ rozhovorila sa Lotyška a dodala: „Dievčatá sú príliš podobné a všetky sú rovnaké. Každý by mal byť spokojný sám so sebou.“ V roku 2017 vyhrala Roland Garros a ako 13. hráčka sveta si trúfa na ďalší grand slam aj v tejto sezóne: „Ako hráčka sa tento rok cítim vyspelejšia. Sezónu som začala dobre, ak budem takto pokračovať a tvrdo trénovať, myslím si, že na grand slamoch by som mohla byť úspešná.“ Nezastavia ju pri tom ani kilá navyše.Ako vyzerá Jelena dnes, si pozrite vo FOTOGALÉRII!