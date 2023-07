BRATISLAVA - Žije si na vysokej nohe! Legendárna slovenská tenistka Karina Cíleková Habšudová (49) patrí medzi najvýraznejšie postavy nášho tenisu a počas svojej bohatej kariéry dosiahla na množstvo úspechov. Na kurtoch zarobila takmer 2 milióny dolárov, ktoré následne investovala do viacerých nehnuteľností v hlavnom meste.

Úspešná tenistka, ktorá sa ako prvá Slovenka prebojovala do TOP 10 rebríčka WTA, sa dostala pred pár rokmi do centra pozornosti aj vďaka jej manželovi Milanovi Cílekovi. Niekdajší prvý námestník bratislavského primátora Andreja Ďurkovského sa pustil do výstavby luxusnej vily na hradnom kopci, ktorá bola pre bežného smrteľníka neprehliadnuteľná.

Keď sa ho v roku 2016 týždenník PLUS 7 DNÍ pýtal, odkiaľ na to má peniaze, odvolal sa na svoju manželku. „Venuje sa tomu moja manželka. Kajka bola jednou z desiatich tenistiek na svete, takže určite si môžeme dovoliť stavať takýto dom,“ prezradil bývalý viceprimátor. Cíleková Habšudová počas kariéry oficiálne zarobila 1,87 milióna amerických dolárov.

A aká je realita dnes? Stavba je už niekoľko rokov dokončená a týči sa na hradnom kopci, odkiaľ má bývalá tenistka Bratislavu ako na dlani. Niekoľkoposchodová vila, ktorej cena bez problémov dosahuje sedemcifernú sumu, je podľa údajov z katastra písaná priamo na ňu od roku 2019. To však nie je všetko, niekdajšia svetová desiatka od roku 2020 vlastní byt aj v neďalekom luxusnom komplexe Bonaparte, ktorý sa preslávil tým, že v ňom žil bývalý premiér Robert Fico. Cíleková Habšudová pritom v komplexe už v minulosti žila, keďže jej manžel bol jedným z developerov stavby. FOTO luxusného majetku našej tenistky nájdete TU!