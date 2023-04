Švajčiarsky tenista Roger Federer (41) je od roku 2009 ženatý s rodáčkou z Bojníc Mirkou Vavrincovou, ktorá v minulosti taktiež holdovala „bielemu športu“. 1. apríla oslavuje 45. narodeniny.

„Mala veľmi dobrý backhand a trochu som jej pomohol s forehandom. Mimo kurtov je úplne v pohode, ale na ňom to bola komplikovaná osobnosť. Mala svoj štýl a ja svoj, preto sme ukončili spoluprácu pre osobnostné rozdiely,“ spomína si jeden z jej trénerov Rodrigo Nascimento, ktorého cituje instagramové konto fanúšikov Mirky Federerovej. Bojnická rodáčka začala hrať tenis na odporúčanie legendárnej Martiny Navrátilovej, ale na prelome tisícročí to ďaleko nedotiahla. Vyhrala tri tituly ITF a vo svetovom rebríčku bola najvyššie na 76. mieste.

Zúčastnila sa aj olympiády v Sydney 2000. Práve tam sa zoznámila s budúcim manželom, hoci vypadla hneď v prvom kole. Jej kariéru ukončilo predčasne zranenie nohy o dva roky neskôr. Napriek tomu, že na dvorcoch veľmi nezažiarila, bola Mirka v tej dobe považovaná za jednu z najkrajších tenistiek sveta. Konkurovali jej také krásky ako Anna Kournikovová či Barbara Schettová. Nikto sa teda nemôže čudovať, prečo sa vtedy 18-ročné ucho Federer zahľadel do o tri roky staršej Slovenky. Ako vyzerala v minulosti a ako sa rokmi zmenila, si pozrite vo FOTOGALÉRII!