Už pred niekoľkými týždňami ohlasoval, že tento rok nevynechá Met Gala. Tenisová legenda Roger Federer už pricestoval\ do New Yorku a deň pred slávnym bálom sa zúčastnil večere u starej známej a nechýbala pri tom ani jeho slovenská manželka Mirka.

Federer sa spolu s Mirkou už ukázali na azda najvychytenejšom plese na svete. V roku 2017 si natiahol na seba saka s vyšitou kobrou na chrbte a jeho maželka nahodila mokrý look v strieborných šatách. Odvtedy nemal veľmi čas si zaletieť do USA a plesať. Po ukončení kariéry v septembri 2022 má na takéto spoločenské akcie omnoho viac času. „Som nadšený z toho, že sa vrátim do New Yorku, aby som moderoval Met Gala,“ napísal pred necelými tromi mesiacmi na Instagram Federer k záberu so spomínaným sakom.

Švajčiar sa už ukázal v New Yorku, keď deň pred veľkým večerom prijal pozvanie na večeru šéfredaktorky Vogue Anny Wintour, ktorá je rodinnou priateľkou Federerovcov. Nechýbali tam také osobnosti ako herečka Sienna Miller, speváčka Dua Lipa či Penelope Cruz. Nestratila sa medzi nimi ani rodáčka z Bojníc Mirka Federer. Síce skromne oblečená, ale určite nezanikla v dave.