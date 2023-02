Športoví fanúšikovia ju poznajú ako skvelú tenistku, ženy zas milujú jej parfumy a niektorí ju podozrievajú, že bola milenkou Donalda Trumpa. Argentínčanka Gabriela Sabatiniová má už po päťdesiatke a na verejnosti sa často neukazuje. Výnimku urobila počas Argantina Open v Buenos Aires.

Koncom 80. a v prvej polovici 90. rokov minulého storočia patrila medzi najlepšie tenistky na svete. Víťazka US Open (1990) a držiteľka striebornej medaily z OH 1988 v Soule Gabriela Sabatiniová bude mať v sobotu 16. mája 50 rokov. Medzi jej najväčšie rivalky patrili napríklad Nemka Steffi Grafová, Španielka Arantxa Sanchezová-Vicariová či Američanka Lindsay Davenportová. Kariéru ukončila už ako 26-ročná.

Po kariére sa dala na podnikanie a prerazila aj vo svete vôni. Výstredná kráska sa však utiahla do súkromia a modla miliónov mužov sa na verejnosti ukazuje len sporadicky. Najčastejšie si nájde cestu na tenisový turnaj. Urobila tak aj pred pár dňami, keď sa usadila na tribúne Kurtu Guillerma Villasa a fanúšikovia z nej žasli.