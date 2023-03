Ešte dva týždne ožiarení a za sebou má ďalší boj s rakovinou. Bývalá tenistka Martina Navrátilová (66) si po 12 rokoch opäť prešla tvrdým zápasom o život. Po rakovine prsníka sa musela vysporiadať s rakovinou v krku. S chorobou dokázala zatočiť veľmi rýchlo.

Tri dni čakala víťazka 59 grand slamov v dvojhra a vo štvorhre, kým jej povedali, či sa dokáže vyliečiť. „Bola som v totálnej panike a myslela som si, že sa nedožijem budúcich Vianoc. Robila som si zoznam vecí, ktoré chcem ešte stihnúť. Napríklad, ktoré auto by som chcela ešte šoférovať,“ priznala Navrátilová v Talk TV moderátorovi Pirsovi Morganovi.

K rakovine hrdla sa jej však vrátila aj rakovina prsníka, čiže bojovala s dvomi rakovinami naraz. V roku 2010 podstúpila lumpektómiu ľavého prsníka, tentokrát mala 8 mm nádor v ľavom: „Keď mi to doktor povedal, rozplakala som sa. Povedala som si: ´Výborne, mám dve rakoviny naraz, Kto iný má dve rôzne rakoviny súčasne?´.“

Liečba nebola jednoduchá. „Vedela som, že to bude ťažké, ale neuvedomila som si, že to bude také ťažké aj v skutočnosti. Milujem jedlo. Schudla som 7 kilogramov, ale nie pre to, že som chcela, ale nedokázala som dostať potravu do seba. Ožarovanie vplýva na hrdlo a ústa, ktoré opúchajú. Nemohla som ani zívať ani kýchať,“ opísala liečbu Navrátilová, ktorá ju podstúpila za tri týždne. Bežne sa vykonáva až sedem.

Počas liečby pri nej stála manželka Julia Lemigová. Pred rakovinou už len čakali na telefonát, či im úrady pridelili ďalšie dieťa do žiadanej adopcie. „Adopciu určite musíme odložiť a nemyslím, že sa o ňu znova pokúsime. Je to príliš komplikované a mám malo energie,“ priznala 9-násobná víťazka Wimbledonu. Navrátilová sa chce v najbližšej dobe plne zotaviť a nechce plytvať energiou na veci, ktoré nemajú zmysel.