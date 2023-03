Nič ho nepresvedčilo. Srbský tenista Novak Djokovič vzdoroval a naďalej vzdoruje vakcíne proti ochoreniu COVID-19. Jeho myslenie nezmenil ani fakt, že mu doslova utejakú milióny eur.

Chýbal aj na tých najväčších podujatiach. Novak Djokovič kvôli svojmu odmietavému postoju k vakcíne proti koronavírusu neodohral turnaje na Miami, v Indian Wells, US Open a iné veľké podujatia v USA či Kanade. Nepustili ho ani do Austrálie, odkiaľ ho v roku 2022 vyhostili a vrátil sa až tento rok, keď triumfoval na úvodnom grandslame sezóny.

Všade kam srbská hviezda príde, je favorit na víťazstvo. Web Tennis 365 teraz spočítal, že keby Djokovič na vynechaných turnajoch predsa len nastúpil a podarilo by sa mu triumfovať, zarobil by obrovský balík peňazí. Ani to ho však nepresvedčilo.