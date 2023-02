Všetky hriechy sú zabudnuté. Bývalého tenistu Borisa Beckera (55) prepustili z väzenia len pred dvomi mesiacmi a už si žije svoj starý život. Vrátil sa do televízie, užíva si mladú priateľku a prvýkrát sa ukázal na verejnosti, keď kráčal po červenom koberci filmového festivalu Berlinale.

Bývalá svetová jednotka sa tešila priazni fanúšikov a rozdávala podpis ako v časoch najväčšej slávy. Na filmovom festivale mal premiéru film režiséra Alexa Gibneyho Boom! Boom! Svet vs. Boris Becker. „Bola to pre mňa česť byť na premiére dokumentu o mne. Úprimné dúfam, že si ho aj vy užijete,“ nadchýnal sa najmladší víťaz Wimbledonu. Na červneom koberci kráčal po boku svojej terajšej priateľky Lilian de Carvalho Monteiro, ktorá ho navštevovala aj vo väzení.

Na tlačovej konferencii padli otázky aj na jeho pobyt za mrežami za finančné podvody. Nemecký tenista nemá problém o tom hovoriť: „Je to dobrý pocit byť opäť na slobode. Urobil som chyby? Samozrejme, ale povedzte mi o niekom, kto nerobí chyby.“ No chyby neprestal robiť ani po prepustení z basu. Veľká Británia ho deportovala do rodného Nemecka. Ani po štyroch rokoch ťahaníc nie je doklepnutý rozvod s jeho exmanželkou Sharlely Kerssenberg, známou ako Lilly. Tá nemá zatiaľ novú adresu Beckera, aby mohli byť rozvedení už aj na papieri. „Väzenie nespravilo z Borisa lepšieho človeka. On si žije vo vlastnom svete, v ktorom sa všetko točí okolo Borisa Beckera,“ rozčúlila sa Lilly.