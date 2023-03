Tomu sa povie oslava. Tenistka Eugenie Bouchardová oslavovala Deň svätého Patrika poriadne divoko, keď sa fanúšikom ukázala v dráždivých plavkách.

28-ročná Kanaďanka kedysi hrala vo finále Wimbledonu, ale teraz nedokázala prejsť ani prvým kolo kvalifikácie. Bouchardová je momentálne na 319. mieste rebríčka WTA a posledný rok sa borila so zraneniami. Vrásky na čele je to asi nerobí, keďže s viac ako 2,3 miliónmi sledovateľov na Instagrame sa o svoju popularitu a príjem báť nemusí. Lenže armádu fanúšikov treba niečím aj "kŕmiť". Keď to nie je výsledkami, tak Eugenie vytiahla svoju druhú zbraň - dokonalé krivky. Na fotenie v zelených bikinách využila Deň svätého Patrika a slintajú z toho fanúšikovia po celom svete.