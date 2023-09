BRATISLAVA – Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová oslávila v apríli tohto roka 40 rokov. Pri pohľade na ňu si však musí každý chlap povedať, že to nemôže byť pravda. Z našej tenisovej legendy vyžaruje obrovský sexappeal. Posvietili sme aj aj na to, ako sa menila počas rokov.

Jedna z najúspešnejších tenistiek v slovenskej histórii si užíva život po skončení kariéry plnými dúškami. Daniela Hantuchová ostala pri tenise a už „nejaký ten piatok“ pracuje ako televízna moderátorka a zároveň tenisová expertka pre zahraničné televízie. Takmer počas celého roka cestuje po celom svete na prestížne turnaje. Na nedostatok práce sa teda ani zďaleka nemôže sťažovať. Pred kamerou jej to navyše náramne pristane a svojimi vedomosťami pravidelne obohacuje tenisový svet.



Hantuchová priťahuje svojou nesmiernou atraktívnosťou pohľady mužov. Mnohí len neveriacky krútia hlavou nad tým, ako môže mať niekdajšia piata hráčka svetového rebríčka už 40 rokov. Dá sa povedať, že Daniela nestratila na svojej kráse absolútne nič a dalo by sa skôr povedať, že je príťažlivejšia, ako kedykoľvek predtým. Naša tenisová kráska sa však počas rokov menila výzorovo, ale aj postavou. Posvietili sme si preto na to, ako sa naozaj menila. Viac sa dozviete TU