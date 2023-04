Vybudovala si meno, ktoré všade otvára dvere. Daniela Hantuchová patrila na začiatku 21. storočia medzi najlepšie tenistky a v nedeľu oslávila okrúhlych 40 rokov. Bonusom pre fanúšikov a sponzorov bol jej výzor, s ktorým patrila medzi najsexi tenistky svojej doby.

Medzi profesionálkami začala hrávať v roku 1999, keď mala len 16 rokov. Viac o sebe dala vedieť o ro neskôr a rok 2002 bol v jej kariére jeden z najúspešnejších. Vyhrala Indian Wells a bola vo štvrťfinále Wimbledonu a US Open. A to nemala ešte ani 20 rokov. Postupne vyhrala deväť turnajov na hlavnom okruhu WTA a v zmiešanej štvorhre ma grand slam. V rou 2003 dosiahla najlepšie umiestnenie v rebríčku WTA, keď ju v januári evidovali na piatej pozícii.

Už od začiatku bola Hantuchová svojimi dlhými nohami a aj úsporným štýlom obliekania vďačným terčom fotografov. Jej odhalené vypracované bruško budilo pozornosť už od začiatku jej akriéry. Dokonca sa ukázala niekoľkokrát na módnom móle, ale niektoré zábery by možno aj vymazala. Ako jej roky pribúdali, tak sa stala čoraz väčšou ozdobou červeného koberca a aj tituliek magazínov. Dokonca nechala nafotiť nahé pre ESPN a nevyhýbali sa jej ani trapasy, keď v Londýne ukázala celému svetu nohavičky. Raketu na klinec zavesila pred tromi rokmi a dnes je tenisovou moderátorkou zahraničnej televízie.