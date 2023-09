Rím - Na tradičnom golfovom podujatí s názvom Ryder cup 2023 sa objavili tie najväčšie športové hviezdy, ktoré si dokonca zahrali aj v obľúbenom All-Star zápase. Medzi najznámejšie osobnosti patril tenista Novak Djokovič a pretekár F1 Carlos Sainz Jr.

Prestížny turnaj Ryder Cup sa koná každé dva roky, počas ktorého proti sebe súperia najväčšie golfové hviezdy. Golfisti sú rozdelelní do 2 tímov a to na tím USA a tím Európa. Ryder Cup je obvykle 3-dňovou udalosťou, pričom každý deň ponúka iný typ zápasu. Turnaj sa primárne hrá vo formáte match play, pri ktorom sa jednotliví golfisti z jedného tímu priamo súperia s golfistom z protivníckeho tímu v sérii jednotlivých zápasov. Tím, ktorý vyhrá najviac zápasov počas turnaja, je vyhlásený za víťaza. Ryder Cup má bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1927, a stal sa jednou z najprestížnejších udalostí v golfe. Oslavuje odkaz Samuela Rydera, anglického obchodníka, ktorý daroval pohár pre túto súťaž.

Veľmi lákavým pre fanúšikov bol zápas hviezd, v ktorom súťažili známe tváre ako Novak Djokovič, Carlos Sainz, Gareth Bale a futbalová legenda Andryi Shevchenko. V All-Star zápase bol úspešnejší biely tím súčasťou, ktorého bola dvojica Djokovič/Bale. Spoločne s ďalšími známymi osobnosťami Kippom Poppertom, Garrettom Hilbertom, , Leonardom Fioravantim a Colinom Montgomeriem zdvihli nad hlavu víťaznú trofej v zápase, ktorý sprevádzala fantastická atmosféra. Tie najlepšie zábery nájdete u nás v galérii!