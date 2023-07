Hovorili o nej, že je závislá na sexe. Posteľovými radovánkami vraj mala zničiť kariéru exmanželovi futbalistovi Kevinovi Princeovi Boatengovi. Talianska moderátorka Melissa Satta teraz randí s tenistom Matteom Berrettinim, s ktorým si užíva dovolenku.

Krásna talianska hviezda televízneho plátna mala počas života v posteli nejedného slávneho športovca. Keď tvorila pár s bývalým stredopoliarom Barcelony Kevinom-Princeom Boatengom, obvinili ju, že futbalista je často zranený, lebo to s moderátorkou preháňajú so sexom. Aj s Berrettinim to v jej spoločnosti ide dolu vodou. Krásna Melissa Satta reagovala na reči, že práve pre jej prítomnosť, taliansky tenista neexceluje na kurte: „Už som sa toho v minulosti napočúvala. Keď bol zranený môj bývalý manžel Boateng, bola som na vine ja. Čo mám na to povedať?“ sťažovala sa. „Teraz počúvam, že Berrettini nevyhráva, lebo ho rozptyľujem,“ dodala Talianka. Dvojica si momentálne užíva dovolenku na Sardínii. Jasnou voľbou je zabudnúť na prehry a venovať sa jeden druhému. Náruživosť medzi nimi by sa dala krájať a tak to aj vyzerá na niektorých záberoch.