Jej tenisový progres brzdil telesný hendikep. Tenistka Simona Halepová sa ho rozhodla zbaviť, dostala sa na post svetovej jednotky a po roku vyšetrovaní dostala za doping dištanc.

Halepová dostala štvorročný trest za porušenie antidopingových pravidiel. Nezávislá komisia potvrdila rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre tenisovú integritu (ITIA) a potrestala bývalú svetovú jednotku za užívanie zakázanej látky roxadustat a pre nezrovnalosti v jej biologickom pase. Zákaz činnosti bude trvať do 6. októbra 2026. Prípad je naďalej predmetom odvolacieho procesu. "Môj boj pokračuje. Svoj život som zasvätila tenisu. Pravidlá, ktorými sa riadi náš šport, beriem veľmi vážne. Som hrdá na to, že som nikdy vedome ani úmyselne neužila žiadnu zakázanú látku. Odmietla som prijať rozhodnutie komisie o štvorročnom zákaze a mám v úmysle sa odvolať na Športový arbitrážny súd," citovala Halepovú agentúra AFP.

Halepová je po sestrách Williamsových tenistkov s najviac zarobenými prizemoney. Za také výsledky ako víťazstvo na French Open, Wimbledone či na ďalších 22 turnajoch zinkasovala cez 40 miliónov dolárov. Pri tom začiatok kariéry bol pre ňu drastický, keď musel podstúpiť operáciu na zmenšenie pŕs. Pôvodné "šestky" si dala zmenšiť o tri čísla. „Moje možnosti rýchlo reagovať boli zlé. Kvôli prsiam som sa cítila nepohodlne. Boli veľmi ťažké. Nemala som ich rada ani v bežnom živote. Na operáciu by som išla aj keby som nehrala tenis,“ priznala Simona. Postupne sa z nej stala manekýnka na kurtoch.