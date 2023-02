Opäť v Londýne. Po tom, čo tenista Roger Federer (41) ukončil pred piatimi mesiacmi aktívnu kariéru na Laver Cupe v Londýne, sa do hlavného mesta Veľkej Británie opäť vrátil. Prečo navštívil metropolu na ostrovoch sa špekuluje a nahlas sa hovorí o jeho ďalšej kariére.

Po kariére si užíva, ale je aj zahltený sponzorskými povinnosťami. Napriek tomu si doprial lyžovačku po dlhých 15 rokoch prevetral niekoľko prehliadok na parížskom týždni módy. Okrem toho sa venuje deťom a hlavne manželke Mirka (44). S bývalou tenistkou so slovenskými koreňmi si vyrazil do Londýna. Mal tam rokovať o tom, že sa v lete pripojí k moderátorom kanála BBC počas Wimbledonu. „Jednania sú v pokročilom štádiu. BBC sa chystá prerobiť vysielanie z trávnatého grandslamu,“ napísal pre Telegraph Simon Briggs. Federer za deň exhibície berie približne milión dolárov a ani za kamerou z ceny príliš nespustí. Na jeho plat spolukomentátora by sa mala poskladať americká televízia ESPN. „Vravel som, že to nebudem robiť, ale komentovať niektoré zápasy na Wimbledone... To by som si vedel predstaviť,“ hovoril Fedex pred posledným zápasom kariéry.

V Londýne spojil užitočné s príjemným a paparazzi ho zachytili, ako spolu s manželkou Mirkou vychádzajú z predajne Invisible Collection Furniture, ktorá sa špecializuje na luxusný nábytok a bytové doplnky. Federerovci by už mali finišovať so svojim novým domom v mestečka Rapperswil-Jona v kantóne St. Gallen.