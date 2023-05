Jeden z najlepších v histórii, večný elegán ale aj mediálna superhviezda. Tak sa dá charakterizovať švajčiarska legenda Roger Federer (41).

Roger ukončil kariéru v septembri 2022 na londýnskom Laver Cupe. Plakal Federer, rodina, jeho najbližší tenisoví priatelia aj celá O2 Aréna v hlavnom meste Veľkej Británie. Bola napísaná bodka za jedným z najväčších športových príbehov všetkých čias.

"Fedex" získal počas kariéry 20 grandslamových titulov, ovládol celkovo 103 turnajov ATP, tešil sa z olympijského zlata či víťazstva v Davis Cupe. Nepochybne patrí medzi najobľúbenejších športovcov na svete. Niečo viac o Federerovi odhalil známy tenisový tréner Ján Solčáni: "Je to elegán. Aj preto ho možno ludia obľubujú viac ako napríklad Novaka, ktorí sa často vôbec nekontroluje a spontánne povie, čo ho prvé napadne. Neznamená to podľa mňa však, že jeden je lepší alebo horší človek. Jeden z mojich hráčov s Rogerom trénoval, a povedal že po niekoľkých tréningoch sa Roger začal správať uvoľnene ako jedno veľké dieťa. Predsa len aj on je človek, ako každý iný," povedal pre Šport24 tenisový odborník.

Ak by ste sa ho však dnes spýtali, či mu tenisový kolotoč chýba, dostali by ste negatívnu odpoveď. Po tom, ako zavesil raketu na klinec, má Švajčiar iné záujmy. Konečne má veľa času na rodinu a záľuby, ktoré predtým museli ísť na vedľajšiu koľaj: "Tenis ho už až tak neláka. Okrem Laver Cupu nepracuje na žiadnych tenisových projektoch, neangažuje sa pri mladých tenistoch. Bavia ho viac médiá a reklamy. Rád sa zabáva, chodí na spoločenské akcie a užíva si čas strávený s rodinou. Jednoducho sa venuje veciam, na ktoré nemal popri tenisovom živote čas," dodal pre náš web Ján Solčáni.

Okrem iného sa švajčiarska ikona môže pýšiť luxusnou vilou pri Zürichu, ktorá mu rastie ako z vody. Federer je dodnes jediným miliardárom spomedzi tenistov.