Roger Federer si so svojou krásnou partnerkou Mirkou užíva spoločné chvíle v Afrike. Slávny pár však nie je na dovolenke. Nadácia Rogera Federera sa snaží pomôcť rodičom a miestnym komunitám poskytnúť deťom v Lesothe možnosť kvalitného vzdelania.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión Roger Federer odcestoval so svojou krásnou polovičkou Mirkou na návštevu do Lesotha v Juhoafrickej republike v rámci činnosti svojej nadácie. Štyridsaťjedenročný tenista je od septembra na športovom dôchodku a venuje sa teda naplno svojej rodine a záujmom. V utorok na sociálnych sieťach zverejnil správu, v ktorej potvrdil, že odcestoval s manželkou do Afriky. "Som tak šťastný, že som so svojou rodinou v Lesothe v rámci našej nadácie," uviedol tenista.

Švajčiarova charitatívna nadácia sa snaží umožňovať rozvoj kvalitného vzdelania v menej rozvinutých regiónoch Južnej Afriky. "The Roger Federer Foundation" vyzvala práve Lesotho, aby predložilo návrh o financovaní vzdelávania detí v ranom veku. Lesotho takýto návrh predložilo a bolo úspešné. Stalo sa tak šiestou krajinou, ktorá získala podporu od tejto nadácie. Slávny párik sa už v prvý deň svojho pôsobenia stretol s miestnymi deťmi i s vysoko postavenými vládnymi predstaviteľmi, s ktorými riešili dôležité otázky.

Federer, ktorého matka sa narodila práve v Južnej Afrike, zorganizoval vo februári 2020 na štadióne v Kapskom Meste aj finančnú zbierku, kde sa k nemu pripojil blízky priateľ a rival Rafael Nadal, Bill Gates či Trevor Noah.