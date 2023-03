BRATISLAVA – Bude to pre ňu slasť. Bývalá slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (33) už onedlho stane dvojnásobnou matkou. S manželom Michalom nenechávajú nič na náhodu a ešte predtým, ako privedie očakávanú dcérku na svet, tak malej princeznej nakúpili potrebnú výbavu. Z ceny luxusného kočíka sa pritom nejednému rodičovi zatočí hlava.

Už po pôrode malého Jakubka sme mohli vidieť, že naša bývalá tenistka pre neho zabezpečila ten najväčší možný komfort. Vystriedala pri ňom hneď niekoľko luxusných kočíkov, ktorých cena sa pohybuje rádovo v tisíckach eur. Jeden z nich dokonca dala po svojom prvorodenom synovi začiatkom tohto týždňa do súťaže a vyhrať ho môže ktokoľvek.



Cibulková, ktorá by mala druhýkrát rodiť koncom marca nenecháva nič na náhodu. Hoci do pôrodu ostáva ešte takmer mesiac, tak už teraz zavítala do obchodu s kočiarmi. Bývalá slovenská tenistka sa neprišla len porozhliadnuť, ale z predajne odchádzala doslova s plnými rukami. S manželom Michalom vybrali pre svoju druhorodenú dcérku kompletnú výbavu. Z cenovky jednotlivých vecí spomínanej detskej výbavy sa vám zaručene môže zatočiť. Cibulková rozhodne nešetrila. VIAC ZISTÍTE V GALÉRII