Súperky sú z jej správania v šoku. Ruská tenistka Anastasija Potapovová síce už vypadla z turnaja v Indian Wells, ale zanechala za sebou poriadnu diskusiu.

Ruské a bieloruské hráčky štartujú na turnaji v Indian Wells (USA)pod neutrálnou vlajkou, ale Potapovová to až tak vážne nebrala. Počas tréningov aj pred zápasmi vybiehala na kurt v drese futbalového tímu Spartak Moskva, ktorého je fanúšičkou. Takéto prejavy fandenia sú v tenise bežné, ale Potapovovej výber je vzhľadom na vojnu na Ukrajine a pravidlám, tak trochu kontroverzný.

Rusa už skončila na turnaji na rakete Jessici Pegulovej, ale skritizovať ju stihla aj svetová jednotka Iga Swiateková: „Aby som bola úprimná, tak som prekvapená. Aj keď je fanúšička nejakého tímu, tak by v tejto situácii nemala ukazovať svoje názory.“ Potapovová je momentálne na 28. mieste rebríčka WTA. Ak by sa však volila miss tenis, tak fanúšikovia by ju radi videli omnoho vyššie.