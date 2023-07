Vyrazili na dovolenku a paparazzi fotografov mali v pätách. Roger Federer si s rodinkou užíva na Mallorce a už tradične púta pozornosť najmä jeho manželka Mirka.

Podľa medializovaných informácií cestovala rodina na dovolenku súkromným lietadlom. V populárnej dovolenkovej destinácii si Federerovci užívali s rodinou ďalšieho bývalého tenistu Tommyho Haasa. Pozornosť okrem Rogera pútali najmä jeho ženy. Pohľad na dcéry potvrdil, že už sú z nich hotové ženy a fotografi sa venovali najmä manželke Mirke.

Keď sa vyzliekla, bola ako Barbie, až sa natíska otázka, či sa Mirka na ňu nechcela zahrať, rovnako ako množstvo ďalších žien po celom svete pri príležitosti premietania filmu s rovnomenným názvom. Ešte viac to známa Slovenka zabila tým, čo mala na hlave. Keby jej netradičná pokrývka hlavy náhodou skĺzla na tvár, Mirka by pokojne mohla ísť zvárať. Nuž, treba však uznať, že je to lepšie ako dostať úpal...