BRATISLAVA – Synček bývalej slovenskej tenistky Dominiky Navara Cibulkovej sa v stredu dožil troch rokov a rodičia malému Jakubkovi usporiadali rovno v ten deň veľkolepú oslavu, ktorá pripomínala svadbu. „Domča“ exkluzívne pre náš portál vysvetľovala, kvôli čomu poňala opätovne narodeniny svojho syna takto štýlovo. Navyše priznala, že rodinná peňaženka dostala zabrať.

Dominika, máte za sebou oslavu syna Jakubka, ktorá bola majestátna. Ako ju hodnotíte?



Ešte stále, aj na druhý deň po oslave sme stále plní pozitívnych dojmov. Aj vzhľadom na to, že Jakubko je už väčší a vníma to. Tým pádom berie oslava úplne iný význam. Každý rodič určite vie, o čom hovorím a pozná to. Nejde iba o to, že to je estetické a krásne tak, ako si to naplánujem. Som veľmi rada, že sme si užili oslavu nielen my, ale najmä Jakubko.



Čo bolo pre vás najlepším momentom oslavy?



Taká ústredná vec celej oslavy bol ten krásny kolotoč, ktorý som si vymyslela, že tam bude. Vyzeralo úplne super a deti z toho boli úplne hotové. Takisto aj kamaráti nechceli uveriť, že sme naozaj dali doviesť kolotoč. Bolo to úplne najviac, pretože sa všetci cítili ako v Disney Lande.



Čo sa týka Jakubka, čo si najviac užil?



Bezkonkurenčne mal najväčšiu radosť z Pata a Mata. Tí keď prišli, tak ani nedýchal. Vyskočil skoro z kože a tak som sa ho tešiť asi ešte nevidela. Presne pre takéto momenty stoja každému rodičovi robiť oslavy, alebo iné aktivity pre svoje deti len preto, keď vidia, ako sa úprimne tešia.



Prečo ste sa rozhodli urobiť takú honosnú oslavu, je v tom niečo špeciálne, alebo to bude tradícia?



Každý jeden rok sa snažím Jakubkovi urobiť krásnu oslavu a aby bola v niečom špeciálna. Ako som ale povedala, tento rok to bolo o inom, pretože už je väčší a hlavne všetko vníma. Je ale pravdou, že zatiaľ by som to nazvala tradíciou. Keď už bude mať 10 rokov a bude starší, tak ho už asi budú zaujímať iné veci. Takže sa to snažím užiť, kým sú takíto malí aj s Ninkou. Budeme mať na to krásne spomienky vo forme videí, fotiek. Sú to nádherné momenty, ktoré sa už nebudú dať vrátiť naspäť a preto sa ich snažím mať čo najkrajšie.



Aké dostal Kubko darčeky, ktoré stoja za zmienku a ktorý sa mu najviac páčil?



Priznám sa, že keď sa ma kamaráti pýtajú, čo sa týka hračiek, že čo majú Jakubkovi kúpiť, tak je to skutočne náročné. Jakubko je taký typ, že nemá veľa darčekov a poteší ho aj malá drobnosť. Aj keď ideme do hračkárstva, tak povie, že nepotrebuje nič, lebo ich už má dosť. V tomto je úplne úžasný, že sa vie uskromniť. Takže preto urobím vždy kamarátom nejaký zoznam, že čo asi by mu mohli kúpiť, ak by ho chceli potešiť.



Aký darček ho teda najviac potešil?



Podostával toho naozaj veľa. Dostal dva bicykle, kolobežku, z ktorej sa veľmi tešil. Taktiež rôzne oblečenie. Som veľmi rada, že som ho naučila tešiť sa aj z oblečenia, ktoré vynosí. Včera dostal také štýlové tenistky, z ktorých sa vytešoval a chcel si ich hneď vyskúšať. Keď mám však vybrať, tak asi najviac sa tešil z veľkej torty, ktorú dostal. Sám si ju aj rozkrájal a potom sa všetkých pýtal, či chutí. To bolo veľmi milé.



Keď sme pri tom bicykli, tak jeho skladaniu sa ihneď chopil Michal Kubovčík. Bolo to plánované?



Nebolo vôbec. Miško Kubovčík sa úlohy poskladať bicykel zhostil úplne sám. Malo to asi najväčší úspech celej oslavy, lebo Jakubko miluje montovať. Skladali to spolu asi 30 minút a potom sa už na ňom Jakubko veselo vozil.



Zaplakala rodinná peňaženka?



Určite áno, ale musím povedať, že to stojí za všetky peniaze, keď svoje dieťa viete takto potešiť a skutočne sa na tom napokon zabavíte aj vy so svojimi kamarátmi. Nielen deti, ale aj rodičia a kamaráti rodičov. Keď človek strávi nádherný čas so svojimi blízkymi, tak vtedy sa nehľadí na peniaze.