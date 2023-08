Bývalá tenistka Dominika Navara Cibulková a jej manžel Michal sa v nedeľu popoludní v Dóme sv. Martina v Bratislave pokrstili dcérku Ninku. Po obrade to slávnostne oslávili v Barokovej záhrade Bratislavského hradu.

„Dóm sv. Martina bola jednoznačná voľba. Mali sme tam svadbu, krstili sme tam Jakubka a teraz Ninku. Je to naša srdcová záležitosť a pre nás jeden z najkrajších chrámov,“ ozrejmila jednoznačný výber miesta Dominika. Dokonca krstil aj ten istý pán farár, ktorý bol aj pri predchádzajúcich dvoch životný udalostiach Cibulkovej. Ninka má dvoch rovnakých krstných ako jej brat Jakub. K najlepšej kamarátke Dominiky Broni Borovičkovej a kamarátovi Andrejovi Kusalíkovi sa tentokrát pridali aj rodinný priatelia David Sebők a Monika Beňová.

Po krste sa rodina a priatelia presunuli na noblesné miesto do záhrady Bratislavského hradu, ktorá je prístupná na podobné udalosti každému, kto dokáže splniť finančné požiadavky Národnej rady Slovenskej republiky. „Vždy sa snažím vybrať peknú lokalitu. Keď som sa dozvedela, že sa to tam dá prenajať, tak od prvého momentu som si to vysnívala, ako chcem, aby vyzeral slávnostný obed,“ priblížila Cibulková.

Jeden z najdôležitejších dní svojej dcérky zverila do rúk už overenej agentúry Ambientes. S prípravami pomáhala aj samotná Domča a ako hovorí, tak to bolo pre ňu príjemných pár týždňov: „Celý nápad a ako čo vyzeralo, bola moja robota.“ Počas obeda hral klavirista, hostia jedli so strieborným príborom dovezeným až z Prahy a nápoje popíjali z pohárov, ktoré mali ručne vygravírované ich iniciály. Deň si užili len v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. „Bolo nás 23,“ spočítala extenistka.

