Srbský tenista Novak Djokovič sa nevzdal myšlienky štartovať na turnaji ATP Masters 1000 v Miami, ktorý sa začne 22. marca. Uviedol to jeho chorvátsky tréner Goran Ivaniševič.

Djokovič tento týždeň nemôže hrať na ďalšom prestížnom podujatí v kalifornskom Indian Wells. Nemá totiž povolený vstup do USA, keďže nie je očkovaný proti ochoreniu COVID-19.

"Novak to ešte nevzdal, veľmi chce hrať na turnaji v Miami. Pre Noleho i celý svetový tenis by to bolo skvelé. Ak mu nedovolia štartovať na floridskom turnaji, nebude to koniec sveta. Potrebujeme to však vedieť čo najskôr, aby sme mohli zostaviť plán turnajov na najbližšie mesiace," citovala slová Ivaniševiča agentúra DPA. Srb požiadal americké úrady o špeciálne povolenie na vstup, no tie ho zamietli. Guvernér Floridy Ron DeSantis vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby umožnil Djokovičovi v Miami štartovať.