Bývalá slovenská tenistka a dvojnásobná matka Dominika Navara Cibulková (33) je už po pôrode dcérky Niny v pohodlí domova. Najväčšiu pozornosť pri odchode z nemocnice vzbudil hrdý otec Michal Navara (37), ktorý sa o všetko postaral ako profík. Neušlo to ani jeho svokre Kataríne Cibulkovej (61).

Cibulková, ktorá priviedla v nedeľu na svet svojho druhého potomka je už doma. Súkromnú kliniku vo Viedni opustila v stredu poobede v sprievode manžela Michala a synčeka Jakubka. Mnohí by možno očakávali, že pri odchode z nemocnice bude aj matka našej bývalej tenistky, ktorá bola po narodení malej Ninky na návšteve medzi prvými.



Napokon si však vystačili aj sami. „Malú Ninku som videla hneď v nedeľu po pôrode. Z nemocnice mali dohodnuté, že pôjdu spolu ako rodina. Nemala som tam byť. Mala som ich pôvodne počkať doma v Bratislave. Medzičasom som však ochorela a musela som ostať v domácom liečení. Nechcem to siliť a budem musieť niekoľko dní počkať,“ odhalila pre Šport24.sk Katarína Cibulková. Celý odchod domov z nemocnice mal teda napokon pod palcom Michal Navara.

Manžel našej najúspešnejšej tenistky v histórii najskôr prifrčal pred nemocnicu aj so synom Jakubkom. Po takmer hodine vyšli z nemocnice všetci spoločne. Malú Ninku držal na rukách práve on, zatiaľ čo si Dominika vykračovala po boku Jakubka. Navara si svoju dcérku aj bezpečne naložil do autosedačky. Po chvíli dal do kufra ďalšie tašky a mohlo sa ísť domov do Bratislavy. Príkladnú starostlivosť svojho svokra si všimla aj Katarína Cibulková. Pre náš portál nešetrila na jeho adresu slovami chvály. Chcete vedieť čo povedala? Jej vyjadrenie nájdete tu!