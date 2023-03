Už sú štyria. Dominika Cibulková porodila druhé dieťa a pochválila sa záberom rovno z pôrodnice.

Po synčekovi Jakubkovi, ktorého bývalá tenistka porodila pred tromi rokmi, tento raz do rodiny pribudla dcérka. Cibulková to oznámila záberom z nemocnice.



„Zrazu je náš svet kompletný. Slová nedokážu vyjadriť lásku, ktorú k tebe cítime, dievčatko naše,“ napísala k emotívnemu záberu a prezradila aj to, aké meno s manželom dcérke vybrali. Pozrite si viac v GALÉRII.