Americká tenistka Amanda Anisimovová si plánuje dať pauzu od tenisu na neurčitú dobu. Stále iba dvadsaťjedenročná Američanka to zdôvodnila vyhorením a obavami o svoje duševné zdravie.

Držiteľka dvoch singlových titulov WTA neuviedla žiadny časový plán svojho návratu. "Od leta 2022 naozaj bojujem so svojím duševným zdravím a vyhorením. Byť na tenisových turnajoch sa stalo neznesiteľným. V tejto chvíli je mojou prioritou duševná pohoda. Pracovala som, ako som len mohla, aby som to prekonala," citovala Anisimovovú agentúra AP.

Anisimovová je najmladšou ženou od roku 2006, ktorá si zahrala semifinále grandslamového turnaja. Ako sedemnásťročná zdolala v roku 2019 na Roland Garros Rumunku Simonu Halepovú. Neskôr v tom istom roku, tesne pred US Open, zomrel vo veku 52 rokov na infarkt jej otec a dlhoročný tréner Konstantin. Anisimovová sa pred rokom dostala na Wimbledone do štvrťfinále, na Australian Open sa dostala dvakrát do štvrtého kola.