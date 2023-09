Bratislava - Slovenský seniorský tenis upadá. Na generáciu úspešných reprezentantov spred 10 a viac rokov nedokážu súčasníci svojimi výkonmi nadviazať. Ukázal to aj posledný grandslam roka US Open, kde už v seniorskej kategórii nemáme žiadneho zástupcu.

Čínska tenistka Wang Sin-jü (Xinyu Wang) vystavila stopku Anne Karolíne Schmiedlovej v 3. kole, a tak spľasli jej veľké nádeje prekročiť svoj tieň a preskočiť svoje maximum z roku 2015. Niet sa však čomu čudovať. Čínski tenisti urobili za posledné roky veľký progres, čomu nenasvedčuje len senzačné víťazstvo Č'-čen Čanga (Zhizhen Zhang) nad Casperom Ruudom, finalistom z predošlého roku turnaja. Stačí sa pozrieť do rebríčkov ATP a WTA, koľko hráčov máme v prvej stovke my a koľko Číňania.

Pod progres ázijských tenistov sa podpísal aj uznávaný slovenský tréner Ján Solčáni, ktorý trénoval aj Č'-čen Čanga. Najväčšie rozdiely vidí vo fungovaní tenisu v oboch krajinách. „V Číne máte istoty. Tenisti a tenistky pôsobia v provinčných kluboch, kde podpisujú dlhodobé kontrakty v čase, keď majú 10 – 12 rokov. Presťahujú sa a reprezentujú svoj klub. Všetko majú financované lokálnou vládou,“ vysvetľuje Solčáni.

„Tieto kluby zastrešujú všetko. Hráči majú zadarmo ubytovanie, zdravú stravu, kondičných trénerov. Tenisti majú taktiež hradené cestovanie po turnajoch. Dá sa povedať, že po podpise zmluvy majú hráči na 10 rokov pokoj a môžu sa venovať výlučne tenisu. Samozrejme, dostávali aj určité finančné odmeny na základe dosiahnutých výsledkov. Tí najlepší mali za zásluhy aj stanovený plat.“

Podľa Solčániho tenis v Číne funguje na vysokej úrovni. „Peniaze, ktoré idú na tenis, sa využijú efektívne. Všetky tenisové federácie by fungovali oveľa lepšie, keby bolo všetko transparentné. Napríklad, tak ako majú rozpočty ich provinčné tímy, tak by u nás mal mať každý región svoj tím, rozpočet a presne by sa vedelo, kam všetky peniaze putujú. Pôsobil som v deviatich krajinách a viem, že nikde to nie je ideálne. Keď si to tak zhrniem, tak nie je až taký problém nastaviť systém a robiť tenis na úrovni, samozrejme, pokiaľ kompetentní vedia, čo robia a peniaze sa použijú efektívne. V Číne sa obzvlášť nekradne. Socializmus dáva ľudom istoty, ale berie im voľnosť. Sú tam tvrdé tresty a nikto nechce ísť do čínskeho väzenia,“ dodal Ján Solčáni.