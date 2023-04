Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v bosnianskej Banja Luke. V 2. kole vyradil Austrálčana Alexeia Popyrina po trojsetovej bitke 7:6 (4), 4:6, 7:5.

V rozhodujúcom dejstve odvrátil najlepší slovenský singlista za stavu 4:5 tri mečbaly. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Srbovi Laslovi Djeremu, ktorý zdolal tretieho nasadeného Chorváta Bornu Čoriča 6:4, 6:7 (1), 6:4.

Molčan v prvom sete duelu s Popyrinom za stavu 3:3 stratil podanie, no bleskovo kontroval rebrejkom. O osude setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mal navrch slovenský reprezentant. Koncovku druhého dejstva lepšie zvládol Popyrin a Austrálčan bol v treťom sete bližšie k postupu do štvrťfinále. Za stavu 5:4 však nevyužil tri mečbaly, v jedenástom geme stratil servis a Molčan už dotiahol zápas do úspešného konca.