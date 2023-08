Kitzbühel - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil po impozantnom obrate do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbüheli. V 2. kole vyradil domáceho Rakúšana Sebastiana Ofnera 4:6, 7:5, 7:6 (5).

Molčan prehrával v druhom sete už 0:5 a čelil dvom mečbalom, no v ďalších minútach získal deväť gemov za sebou a v dramatickej koncovke napokon slávil úspech. Jeho štvrťfinálovým súperom bude Argentínčan Sebastian Baez.

"Bol som na seba naštvaný. Za stavu 0:3 v druhom sete som si povedal, že v tomto zápase nemám šancu. Začal som hrať agresívne, snažil som sa niečo zmeniť a ani neviem, ako som vyhral druhý set. Stal sa zázrak. V treťom sete to bol veľký boj, som naozaj šťastný, že som vyhral," citovala slová Molčana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

Zápas sa odohrával na centrálnom kurte, proti Molčanovi stál domáci hráč, ktorého hnali vpred rakúski diváci. "Mám rád, keď je publikom proti mne. Dáva mi to extra motiváciu. Niektorých hráčov to znervózňuje, mne to zvyčajne pomáha. Sú to fanúšikovia a ja ich rešpektujem," dodal k atmosfére najlepší slovenský singlista.

dvojhra - 2. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Sebastian Ofner (Rak.) 4:6, 7:5, 7:6 (5)