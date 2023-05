Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na Roland Garros proti jedenástej nasadenej Ruske Veronike Kudermetovovej. Kristína Kučová sa stretne s kvalifikantkou. Štvrtkový žreb ďalej rozhodol, že Alex Molčan si na úvod zmeria sily s domácim Francúzom Hugom Gastonom.

Schmiedlová s Kudermetovovou sa vo vzájomnom zápase ešte nestretli. Ak by sa najlepšia slovenská singlistka postarala na parížskej antuke o prekvapenie, v 2. kole by si mohla skrížiť rakety s ďalšou Slovenkou Kučovou. Doterajším maximom Schmiedlovej na Roland Garros je 3. kolo z rokov 2021 a 2014. Šancu postúpiť do hlavnej súťaže má ešte Viktória Hrunčáková, ktorá sa v piatok predstaví vo finále kvalifikácie.

Molčan s francúzskym držiteľom voľnej karty Gastonom ešte nehral. Vlani v premiére v hlavnej súťaži postúpil do 2. kola, v ktorom prehral so Srbom Novakom Djokovičom. Pred tohtoročným turnajom Molčan vyhlásil, že by vo francúzskej metropole rád prekonal svoje doterajšie grandslamové maximum, ktorým je 3. kolo z US Open 2021 a vlaňajšieho Wimbledonu.

Roland Garros 2023 sa bude konať od 28. mája do 11. júna. Antukový grandslamový turnaj založený v roku 1891 sa bude odohrávať na štadióne Roland-Garros v Paríži vo Francúzsku. Riaditeľkou turnaja je Amelie Mauresmová.