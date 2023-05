Paríž - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová chce vo štvrtok v 2. kole grandslamového turnaja Roland Garros prelomiť negatívnu bilanciu s Alionou Bolsovovou. So španielskou "lucky loserkou" prehrala vo februári na harde v mexickej Meride i pred dvoma rokmi na antuke v kolumbijskej Bogote.

"Nebude to vôbec ľahký zápas. Je to však druhé kolo na grandslame, tam už hrajú dobre všetci. Bude to nový zápas, verím, že budem hrať dobre. Určite pre to urobím maximum. Som však vďačná za pondelňajšie víťazstvo nad jedenástou nasadenou Ruskou Veronikou Kudermetovovou, je to výborná hráčka. Budem si to pamätať," uviedla Schmiedlová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

V prvom kole potvrdila, že jej antuka sedí. "Teším sa, že som takú hráčku dokázala zdolať. Navyše Kudermetovová mala počas uplynulého mesiaca dobré výsledky. Nemala som od toho zápasu veľké očakávania, išla som do toho s tým, že nemám čo stratiť. V Paríži som už vyše týždňa, trénovala som tu s dobrými hráčkami. Kvalitnú prípravu sa mi podarilo pretaviť aj do zápasu. Nerobila som veľa chýb a hrala som odvážne v ťažkých momentoch. Som rada, že som nezaváhala ani ku koncu zápasu."

Práve druhý grandslamový turnaj roka v Paríži radí medzi svoje obľúbené podujatia na okruhu. "Roland Garros mám naozaj rada. Často sa mi tu podarí uhrať niečo viac ako počas zvyšku roka. Mám tu svoje najkrajšie tenisové spomienky, vždy sa mi na týchto kurtoch oživia. Na to som myslela aj pred zápasom. Ak mám niekde zdolať top hráčku, mohlo by sa to podariť opäť práve tu v Paríži," dodala Schmiedlová, ktorá vo francúzskej metropole v minulosti získala skalpy Američanky Venus Williamsovej či Bielorusky Victorie Azarenkovej.