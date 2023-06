Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole zdolala prvýkrát v kariére španielsku "lucky loserku" Alionu Bolsovovú 6:3, 6:4. Na parížskej antuke vyrovnala svoje maximum z rokov 2020 a 2014.

V dueli o postup do osemfinále nastúpi v sobotu proti Američanke Kayle Dayovej, ktorá vyradila dvadsiatu nasadenú krajanku Madison Keysovú 6:2, 4:6, 6:4. Schmiedlová "pomstila" svoju krajanku Kristínu Kučovú, ktorá v prvom kole uhrala proti Bolsovovej iba tri gemy. "Veľmi sa teším a vážim si to, že som sa prebojovala do tretieho kola na Roland Garros. Po prvý raz som zobrala na grandslamový turnaj mojich rodičov, tak som o to viac rada, že to môžu prežívať so mnou a že som hrala dobre," povedala Schmiedlová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Podľa jej slov bol zápas veľmi ťažký najmä po fyzickej stránke. "Hrali sme dlhé výmeny, bol to boj. Nerobila som veľa chýb a aj v dlhých výmenách som dokázala bodovať. Hrala som síce od základnej čiary, ale odvážne. Pred zápasom som si pozrela aj videá z Bolsovovej zápasov, s trénerom sme sa na ňu pripravovali. Dnes ma prekvapila, ako sa dobre bránila v dlhých výmenách a veľa lôpt mi vrátila späť. Nie je ľahké ísť hrať s niekým, s kým som už dvakrát prehrala. Nemala som veľké očakávania, išla som do toho s rešpektom. V prvom kole som zdolala favoritku, ale v tenise to tak často chodí, že príde určité uspokojenie a v ďalšom kole hráč prehrá aj s rebríčkovo slabším súperom. Dnes som veľmi chcela vyhrať a túžila som sa dostať do tretieho kola. Som šťastná, že mi to vyšlo. Bolo by skvelé, keby sa mi podarilo dostať sa aj ďalej, ale dnes si chcem užiť toto víťazstvo," dodala dvadsaťosemročná hráčka Národného tenisového centra.

Slovenská tenistka nestratila na aktuálnom grandslamovom turnaji ešte ani set. "Nadchádzajúcu súperku trošku poznám, ale nikdy sme spolu nehrali. Dlhšie som ju teraz nevidela hrať ani na turnaji. Trošku sme s trénerom pozerali dnešný zápas, bude to zasa úplne odlišný duel. Je nepríjemná ľaváčka, určite to bude proti nej ťažké. Dám do toho všetko. Mám zo zápasu rešpekt, ale ak by som hrala s Keysovou, bolo by to pre mňa zrejme ešte ťažšie," uzavrela zverenka trénera Ladislava Simona, ktorý ju sprevádza aj v Paríži.