Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala tretíkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala vo finále Češku Karolínu Muchovú po trojsetovom boji 6:2, 5:7, 6:4 a získala svoju štvrtú grandslamovú trofej.

Na parížskej antuke prvýkrát triumfovala v roku 2020, vlani nenašla premožiteľku ani na US Open. Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,3 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka WTA, v ktorom si udrží post svetovej jednotky. Odkedy zasadla na ženský tenisový trón, má na podujatiach veľkej štvorky impozantnú bilanciu 26:2. Na tohtoročnom Roland Garros stratila v priebehu celého turnaja iba jediný set.

Muchová, ktorej súčasťou tímu je aj slovenský tréner Emil Miške, dosiahla napriek finálovej prehre životný úspech. V semifinále vyradila nasadenú dvojku Bielorusku Arinu Sobolenkovú, hoci v treťom sete prehrávala už 2:5 a čelila mečbalu. V novom vydaní rebríčka si polepší o 27 miest a posunie sa na 16. priečku. Poľka odplatila Muchovej prehru z turnaja WTA v Prahe z roku 2019 a vyrovnala vzájomnú bilanciu na 1:1. Muchová vôbec prvýkrát prehrala s hráčkou z elitnej svetovej trojky, v predchádzajúcich piatich dueloch slávila úspech.

Swiateková sa ziskom tretieho titulu na Roland Garros vyrovnala Američankám Serene Williamsovej a Monice Selešovej, Austrálčanke Margaret Courtovej i Španielke Arantxe Sanchezovej Vicariovej. "Ďakujem všetkým za podporu. Chcem zablahoželať Karolíne k skvelému turnaju. Predvádza pestrý tenis a verím, že si ešte zahrá v grandslamovom finále. Veľká vďaka patrí celému môjmu tímu. Je dôležité mať na svojej strane správnych ľudí. V priebehu turnaja to nebolo vždy ľahké, ale dokázali sme to a môžeme tento titul poriadne osláviť. Špeciálne poďakovanie patrí môjmu otcovi. Paríž milujem, je to moje obľúbené miesto. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto turnaja, dávate do toho 100 percent. Dúfam, že na budúci rok bude ešte lepšia atmosféra," uviedla Poľka v slávnostnom príhovore.