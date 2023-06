Popri strhujúcom finále v podaní Karolíny Muchovej s Igou Swiatekovou a rekordnom 23. grandslamovom titule Novaka Djokoviča to v areáli Roland Garros čiastočne zaniklo. Z úst šampióna z parížskej antuky vo štvorhre Ivana Dodiga (38) však zaznela tvrdá kritika na adresu vedenia turnaja.

Chorvátsky tenista sa vo francúzskej metropole radoval spolu s Austinom Krajicekom z titulu v mužskej štvorhre, vďaka čomu sa vo svetovom rebríčku prebojovali na prvé miesto.

Po finálovom triumfu nad belgickým párom Sander Gille, Joran Villegen (6:3, 6:1) si vzal Dodig mikrofón, no namiesto klasickej víťaznej reči zaznelo z jeho úst úplne niečo iné. „Som veľmi smutný a asi všetci čudujete prečo. Som smutný, pretože nie je so mnou zaobchádzané tak, ako by v našom športe malo byť. Všetci hráči by mali mať rovnakú starostlivosť. Som smutný, že to musím povedať, ale pätnásť dní tu jazdím taxíkmi. Stále sedím niekde uprostred ulíc Paríža. Potom som neskoro na rozcvičke so svojim spoluhráčom. Na taxi čakám aj 40 minút,“ konštatoval Ivan Dodig.

Ivan Dodig (vľavo) podrobil po triumfe na Roland Garros vedenie parížskeho turnaja tvrdej kritike. Zdroj: TASR/AP

To však nebolo z jeho strany všetko. „V Paríži sa cítim skôr ako turista. Stal som sa už štvornásobným šampiónom Roland Garros a myslím si, že tento turnaj by sa mal starať o všetkých hráčov a taktiež o všetkých svojich šampiónov tak, ako si zaslúžia. Dúfam, že budúci rok to bude lepšie,“ dodal Dodig, ktorý na parížskom grandslame vyhral dvakrát štvorhru a dvakrát mix.

Chorvátsky tenista Ivan Dodig (vpravo) a Američan Austin Krajicek pózuje s trofejou po triumfe v mužskej štvorhre na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 10. júna 2023. Zdroj: TASR/AP

Jeho slová nenechali chladnou turnajovú riaditeľku a dvojnásobnú grandslamovú šampiónku Amelie Mauresmovú. „Hovoriť takéto slová na kurte je naprosto neakceptovateľné,“ nekládla si servítku pred ústa bývalá svetová jednotka, aby vzápätí pokračovala: „Máme 19 hotelov v okruhu piatich kilometrov. Každý si môže rezervovať dopravu, všetci hráči, pokiaľ bývajú v spomínanej oblasti. Dodig sa ale ubytoval na druhom konci Paríža, hoci sme mu hovorili, že môže zmeniť hotel, pričom mu ho sami nájdeme v správnej lokalite. Že to odmietol, je jeho problém,“ dodala Mauresmová.