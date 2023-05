Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zdolal na parížskej antuke domáceho Francúza Huga Gastona 6:1, 7:6 (4), 6:4. Jeho ďalším súperom bude Nemec Alexander Zverev.

Molčan tak v Paríži proti Gastonovi vyrovnal svoje maximum z vlaňajška, keď v premiére hlavnej súťaže prehral v 2. kole so Srbom Novakom Djokovičom. "Zápas proti Gastonovi bol nesmierne náročný, hrať pred domácim publikom proti domácemu hráčovi je vždy ťažké. Som rád, že som to hlavou dokázal udržať počas celého duelu. Aj keď som bol dole, zvládol som to najmä po psychickej stránke a stále som bojoval, čo mi veľmi pomohlo. Vedel som, čo ma čaká a aj tak bolo,“ povedal Molčan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Obaja aktéri predvádzali variabilný tenis s množstvom stopbalov. "Celý zápas bol pestrý, hral veľa dropšotov, ktoré som mu ale postupne dokázal čítať. Veľa som sa nabehal. V zápase som bol ale o čosi agresívnejší, viac som ho zatlačil ako on mňa a tým som si veľmi pomohol. Teraz musím dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas,“ dodal.

So Zverevom sa Molčan vo vzájomnom zápase ešte nestretol. Nemec utrpel vlani v semifinále proti neskoršiemu šampiónovi Španielovi Rafaelovi Nadalovi vážne zranenie. Zverev si v tajbrejku druhého setu vyvrtol členok a musel duel skrečovať, z kurtu ho odviezli na vozíku. "Bol som veľmi sklamaný, že vlaňajší turnaj sa pre mňa skončil tak nešťastne. Dnes som si to oveľa viac vážil, že môžem hrať pred vypredaným publikom. Nie som úplne spokojný s predvedeným výkonom, no teší ma, že som vyhral 3:0 a že to nebol päťseťák," uviedol Zverev pre akreditované médiá.