Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke prehral s nasadenou dvadsaťdvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 4:6, 2:6, 1:6. Jeho maximom na podujatiach veľkej štvorky zostáva 3. kolo z vlaňajšieho Wimbledonu a US Open 2021.

Molčan priznal, že Zverev bol na kurte lepší hráč. "Nešlo to zo žiadnej strany. Súper mal vynikajúci servis, hral veľmi presne, snažil sa ísť do všetkého, čo sa dalo. K ničomu ma v zápase nepustil. Ja som bol, bohužiaľ, trošku zamrznutý, nedokázal som reagovať na jeho hru. Aspoň na svojom servise som chcel hrať aktívnejšie, no okrem dropšotov som nedokázal urobiť nič, čo by ho ohrozilo. Bol to zápas, aký som už dlho neodohral a verím, že ich bude aj v budúcnosti čo najmenej. Bola to jednoznačná záležitosť v jeho réžii. Vždy ma brejkol na začiatku setu a sebavedomie mu potom rástlo každým gemom. Nedá sa nič robiť, aj také zápasy sú a ide sa samozrejme ďalej. Budem sa snažiť, aby sa mi to už nestalo a aby v budúcnosti ani on nič také proti mne nezopakoval," zhodnotil pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu zápas Molčan, ktorý sa domácim fanúšikom predstaví už o dva týždne na challengri Bratislava Open.

Pre Zvereva to bol vo štvrtok prvý zápas na dvorci Philippa Chatriera od vlaňajšieho semifinále proti Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktoré skrečoval pre zranenie. V tajbrejku druhého setu si Nemec vyvrtol členok a z kurtu ho museli odviezť na vozíku. Pre Zvereva to znamenalo predčasný koniec sezóny. V 3. kole tohtoročného Roland Garros sa stretne s Američanom Francesom Tiafoeom.

"Pred zápasom som bol nervózny. Pomohli mi fanúšikovia, aj vďaka ním som nemyslel na to, čo sa mi stalo vlani v zápase s Rafom. Alex je skvelý antukár, hrá veľmi dobre od základnej čiary a očakával som náročný zápas. O to som radšej, že som ho zvládol v troch setoch. Už sa teším na duel s Tiafoeom," uviedol Zverev v prvom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.

Muži - dvojhra - 2. kolo:

Alexander Zverev (Nem.-22) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 6:2, 6:1