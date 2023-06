Kat Slováka Alexa Molčana na Roland Garros Alexander Zverev je už vo štvrťfinále antukového grand slamu. Nikto sa teda nemôže čudovať, že srší dobrou náladou a aj na pozápasovej tlačovke žartuje i o sexe.

V osemfinále sfúkol Grigora Dimitrova 3:0 na sety a už mi aj celkom prischla prezývka „lev“. Po zápase s Bulharom sa ho jeden z novinárov spýtal, ako taký lev vlastne spí. „Lev spí 18 hodín denne, 4 hodiny sexuje a 2 hodiny je. Nie je to až také zlé, aby som bol úprimný,“ odpovedal pohotovo olympijský víťaz z Tokia. Sex pravdepodobne nie je za výkonnostným rastom nemeckého tenistu. Jeho priateľka Sophia Thomalla je totiž momentálne v Thajsku, kde natáča pre nemeckú televíziu reality show. Keď sa však vráti, tak „Saša“ možno vypustí zo seba leva. Bol by to hriech zanedbávať takú rajcujúcu partnerku, veď presvedčte sa o tom sami vo FOTOGALÉRII!