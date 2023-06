Češka Karolína Muchová predviedla fantastické výkony na turnaji Roland Garros. Prebojovala sa až do finále, v ktorom podľahla jednotke Swiatekovej. Čo robí jej fantastický úspech ešte o niečo viac zaujímavejším je fakt, že jej život sťažovali zranenia a jej účasť na RG bola dlhodobo otázna.

Karolína pochádza z českého Olomouca, v posledných rokoch si prešla smutnou etapou svojej kariéry. V roku 2021 bola donútená predčasne ukončiť svoju sezónu, kvôli zraneniu brušného svalu. Na RG 2021 to vyzeralo, že sa v tej dobe 24-ročná tenistka dostala naspäť do formy, lenže si podvrtla členok a musela z turnaja odstúpiť. Po vyliečení tohto zranenia plánovala návrat na tenisové kurty a jej cieľom bolo účinkovať na prvom grandslame sezóny Australian Open 2022. Ani tento cieľ sa jej nepodarilo zrealizovať a Australian Open musela vynechať z dôvodu pretrvávajúcich problémov s brušným svalom.

"Bolo to neskutočné náročné obdobie, keď už to vyzeralo, že bude hrať tak odohrala iba 2 zápasy a znova sa niečo objavilo. Karolína má skvelé rodičovské aj trénerské zázemie, ale ako kamarátka som nevedela ako jej má pomôcť. Veľmi ma to mrzelo, že nemôže ukázať svetu aká fantastická tenistka dokáže byť." Povedala jej verná kamarátka Katarína Kramperová.

Vyzerá to tak, že osud sa konečne usmial na Karolínu a na tohtoročnom RG celému svetu predviedla, že patrí medzi najlepšie hráčky sveta. Na svojej ceste turnajom vyradila niekoľko favoritiek a tenistiek z najlepšej desiatky ako sú: Maria Sakkariová (Grécko) a svetová dvojka Aryna Sabalenková (Bielorusko). Sabalenková bola vo výbornej forme a až do semifinálovej prehry nestratila ani set, no Muchová odohrala veľkolepý zápas a Bielorusku zdolala 7:5, 6:7, 7:5.