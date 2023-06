Fantastický obrat Muchovej: Neviem to slovami opísať

Paríž - Česká tenistka Karolína Muchová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na Roland Garros. V semifinále na parížskej antuke vyradila druhú nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú po vyše trojhodinovom trojsetovom boji 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5 a dosiahla životný úspech.

V prvom grandslamovom finále v kariére nastúpi v sobotu od 15.00 h proti víťazke duelu medzi najvyššie nasadenou obhajkyňou titulu Poľkou Igou Swiatekovou a Brazílčankou Beatriz Haddadodvou Maiovou. Sobolenková začala aktívne a v druhom geme mala k dispozícii dva brejkbaly. Muchová si však udržala servis a v ďalšom priebehu prvého setu bola na dvorci lepšia. Umne menila rytmus hry, dokázala nájsť recept na razantné údery Bielorusky. V deviatom geme prelomila podanie Sobolenkovej a išla podávať na víťazstvo v sete. Svetová dvojka vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk, no v ňom slávila úspech Češka, keď po víťaznom bekhendovom longlajne premenila druhý setbal.

Muchová, ktorej súčasťou tímu je aj slovenský tréner Emil Miške, ťažila z výborného pohybu po dvorci. Na začiatku druhého dejstva rýchlo odskočila súperke na 2:0, no Sobolenková vyrovnala na 2:2 a vďaka brejku v siedmom geme sa ujala vedenia 4:3. Vinou nevynútených chýb však následne prišla o servis. Aj v druhom sete napokon prišiel na rad tajbrejk, v ktorom mala tentokrát navrch Sobolenková. V rozhodujúcom dejstve už obom hráčkam ubúdali sily. Bieloruska si vybudovala náskok 5:2 a vo ôsmom geme mala mečbal, no Muchová ho odvrátila, v ďalších minútach aj vďaka nevynúteným chybám Bielorusky získala päť gemov za sebou a postúpila do finále.

"Ani neviem slovami opísať, čo sa stalo. Za stavu 2:5 v treťom sete som si povedala, že budem bojovať až do konca a napokon sa mi to podarilo otočiť. Veľkú zásluhu na tom majú skvelí fanúšikovia, ktorí ma povzbudzovali aj vtedy, keď som si išla po nový uterák. Je radosť hrať pred takýmto publikom. Veľká vďaka patrí aj celému môjmu tímu, je to náš spoločný úspech," uviedla Muchová v prvom interview priamo na kurte.

ženy - dvojhra - semifinále:

Karolína Muchová (ČR) - Arina Sobolenková (Biel.-2) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5