Paríž - Srbský tenista Novak Djokovič sa siedmykrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom semifinále zdolal v pozícii turnajovej trojky najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza za tri hodiny a 15 minút 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1.

Djokoviča delí už iba jedno víťazstvo od zisku rekordného 23. grandslamového titulu, ktorým by sa na čele historických tabuliek odpútal od Španiela Rafaela Nadala. Srb útočí na tretiu trofej z parížskej antuky. Ak sa mu podarí uspieť vo finále, vráti sa v pondelok na čelo svetového rebríčka, na ktorom vystrieda práve Alcaraza.

Tridsaťšesťročnému Djokovičovi vyšiel vstup do zápasu. Od úvodu predvádzal výborný celoplošný tenis, držal si svoj podanie a vo štvrtom geme zlomil Španielov servis. Zvládol aj maratónsku siedmu hru s dlhými výmenami, v ktorej odvrátil tri brejkbaly súpera, a prvý set získal pre seba v pomere 6:3. V druhom Alcaraz zlepšil presnosť úderov, skvelými forhendmi si pripravoval pozície pre útok. Djokoviča trápilo zápästie a v ôsmom geme si vyžiadal ošetrenie. Alcaraza nevyviedla pauza z tempa a prvýkrát v zápase prelomil súperovo podanie. Brejk však nedokázal potvrdiť a tak set rozhodol až dvanásty gem, v ktorom ukázal väčšiu trpezlivosť líder svetového rebríčka.

V treťom sete museli tentoraz ošetriť Alcaraza, ktorého sužovalo pravé koleno. Zdravotné problémy boli na jeho výkone badať, za stavu 1:1 prehral päť hier za sebou a set stratil jasne 1:6. Následne odišiel do šatne a na kurt sa vrátil až po dlhšej prestávke. Po nej sa snažil pokračovať vo svojej trpezlivej hre, v ktorej chcel prekvapovať súpera "kraťasmi" od základnej čiary, ale zdravotné obmedzenia ho zjavne limitovali. Djokovič sa dostal do tempa, dvakrát brejkol súpera a napokon doviedol zápas až do víťazného konca, keď v siedmom geme premenil svoj druhý mečbal. Alcarazovi tak vrátil vlaňajšiu prehru z Madridu, kde domáci hráč vtedy v napínavom dueli pokoril Srba 6:7 (5), 7:5 a 7:6 (5).

muži - dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-3) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1