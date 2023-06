Šport24.sk Tenis French Open Djokovič si stojí za odkazom pre Kosovo: Nebudem to opakovať Foto: TASR/AP

PARÍŽ - Srbský tenista Novak Djokovič vyhlásil po postupe do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros, že si stojí za svojím odkazom ohľadom politickej situácie v Kosove. Svoj názor vyslal do sveta po triumfe v 1. kole nad Američanom so srbskými koreňmi Aleksandarom Kovačevičom 6:3, 6:2 a 7:6 (1).